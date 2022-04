Discarica Grotticelle: Il parlamentare regionale del PD Michele Catanzaro al fianco dei consiglieri Giglio, Palmeri, Arnone e Licata del Comune di Naro

Il parlamentare regionale del PD Michele Catanzaro al fianco dei consiglieri Giglio, Palmeri, Arnone e Licata del Comune di Naro, che con una mozione hanno manifestato forti preoccupazioni in merito alla paventata realizzazione in contrada Grotticelle di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi/non putrescibili e chiedono alle autorità preposte una più approfondita valutazione di tale ipotesi.

“Si tratta di un’area che doveva essere oggetto di esclusivo ripristino ambientale – dice Catanzaro – con piantumazione di alberi e rinverdimento delle scarpate, così come annunciato in precedenza dall’Amministrazione comunale. È opportuno fare una più approfondita analisi prima di programmare una discarica in un sito vocato ad insediamenti produttivi di qualità come l’Uva Italia Igp”.

Il parlamentare è intervenuto con un’apposita interrogazione al governo regionale e presso il Dipartimento regionale ambiente dell’Assessorato al territorio, sia con la richiesta di fare una più attenta valutazione, sia per sottolineare che il territorio in questione, al confine con i territorio comunali di Canicattì e Castrofilippo, è inoltre sede di insediamenti abitativi nel periodo estivo e che sarebbe inopportuno e insostenibile, dal punto di vista ambientale, farvi un centro di raccolta di rifiuti.