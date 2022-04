Erogazione bonus domestico e canoni affitti, boccata d’aria per 700 famiglie di Agrigento

circa 700 famiglie agrigentine usufruiscono del bonus domestico (elettricità, gas e acqua) e del rimborso dei canoni di affitto. A comunicarlo è l’Assessore ai servizi sociali del Comune di Agrigento Marco Vullo.

“Diamo un’altra buona notizia concreta ai cittadini meno abbienti che avevano presentato le istanze per i bonus e gli affitti, oggi riceveranno i rimborsi, un numero importante di agrigentini troveranno direttamente sui loro Iban queste provvidenze, un segnale forte ed effettivo contro il carovita che negli ultimi mesi ha creato ulteriori disagi a chi ha nette sofferenze socio-economiche”, dichiara l’assessore Vullo. Dopo i buoni spesa alimentari chiudiamo questo percorso con altre forme di assistenza primaria indispensabili per il sociale. Tengo a precisare che, grazie al mio indirizzo politico e al lavoro certosino degli uffici che hanno portato a termine i bandi, abbiamo impegnato tutte le risorse finanziarie dei fondi nazionali, cifre importanti che si riverberano positivamente sui destinatari. Per i bonus elettricità e affitti, continua l’assessore comunale, rimangono un centinaio di pratiche in sospeso, però stiamo cercando di sbloccarli con il soccorso istruttorio, perché incomplete o carenti nella documentazione e attraverso le economie dei precedenti bandi contiamo di recuperarli.Alla stessa stregua sui buoni spesa comunico che le istanze che sono rimaste momentaneamente fuori dalla graduatoria perché le risorse non hanno coperto tutti i nuclei familiari, continuiamo a lavorare con gli uffici per trovare ulteriori risorse sempre da economie pregresse per dare ristoro all’intera platea.Posso dire che questa amministrazione e il mio Assessorato continueranno questo percorso e tutte le risorse provenienti dai bandi europei , nazionali e regionali che sono un toccasana per combattere la povertà e il disagio sociale ed economico saranno indirizzati per i fragili e per chi ha bisogno sostegni e provvidenze per tamponare le emergenze quotidiane che devono affrontare inevitabilmente con il soccorso delle Istituzioni e dell’ente Comune che è un punto di riferimento e disponibile a risolvere le loro legittime richieste.”