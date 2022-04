Sanità Covid. Caronia e Pullara “Sempre caos negli ospedali e fra il personale”

“Nonostante le tante segnalazioni e le proteste unitarie da parte

delle organizzazioni sindacali di settore, il caos continua a regnare

sovrano fra il personale e nelle strutture sanitarie e ospedaliere

impegnate contro il Covid. Il tutto, mentre i contagi non accennano a

diminuire, le vaccinazioni ristagnano e i reparti Covid sono sempre

pieni.

La proroga dei contratti del personale assunto per l’emergenza Covid,

richiesta a gran voce dai tecnici del mondo sanitario e sostenuta da

tutta l’Assemblea Regionale, è diventata invece l’ennesima occasione

per mostrare l’approssimazione con cui è stata gestita una emergenza

che non è affatto finita.

Per questo chiedo ancora una volta che si convochi urgentemente

l’Assemblea per discutere la situazione e perché la programmazione

avvenga con criteri sanitari e non criteri che puzzano troppo di

campagna elettorale con annessi ricatti e guinzagli.”

Lo dichiarano i deputati regionali Marianna Caronia e Carmelo Pullara,

facendo seguito al documento sottoscritto da tutte le sigle sindacali

dei medici che hanno chiesto un incontro con il Governo regionale e

con l’Assemblea Regionale Siciliana.