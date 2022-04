La Valle dei Templi per due giorni sarà a due ruote

Sarà la Valle dei Templi ad accogliere tre delle gare ciclistiche più attese nella specialità “mountain bike”, organizzate dall’ASD Racing Team Agrigento con il sostegno della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi e l’appoggio logistico di vari enti, tra cui il Parco Archeologico, il Comune di Agrigento, il Libero Consorzio Comunale.

Si comincerà il 23 aprile con le prove libere di percorso e si proseguirà il 24 e 25 aprile con le gare. Come da cronoprogramma la domenica mattina del 24 aprile si svolgerà la competizione del campionato regionale assoluto Coppa Sicilia “open” e “master”. Nel pomeriggio si entrerà nel vivo delle gare nazionali con le competizioni del Campionato italiano “Team relay”. Lunedì 25 aprile si proseguirà con la prova della Coppa Italia Giovanile e 7^ prova Coppa Sicilia.

“Manifestazioni come questa – dichiara l’amministratore della DMO, Fabrizio La Gaipa – offrono l’opportunità straordinaria di unire sport e paesaggio, turismo e cultura. Al consigliere regionale FCI e direttore sportivo, Totò D’Andrea, va il merito di aver colto il potenziale di questi luoghi anche sotto il profilo dei percorsi sportivi e di aver contribuito ad arricchire il potenziale della Costa del Mito, un prodotto che è destinato a chi ama lo sport, la vita all’aria aperta e quel fascino che solo luoghi di storia e bellezza possono offrire”.

I due percorsi scelti sono inseriti nella Valle dei Templi e consentiranno ai numerosi partecipanti alle gare e ai loro accompagnatori di vivere esperienze memorabili. Il baglio di Casa Sanfilippo, in Via Panoramica dei Templi, sede degli uffici del Parco Archeologico, sarà concentrata tutta la logistica, dalla segreteria, all’area team. Il raduno per l’appello dei giudici per ognuna delle gare sarà ai piedi del Tempio di Giunone. La prova del Campionato Regionale Assoluto Coppa Sicilia Open e Master di domenica 24 aprile partirà dai piedi del tempio di Giunone, per poi immettersi nei terreni adiacenti Casa Sanfilippo. Stesso percorso per la Coppa Italia Giovanile con l’aggiunta di altro tratto tecnico. Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente entro e non oltre il venerdì 22 aprile 2022 alle ore 23,59. Info e contatti al numero 3384186237 o a mezzo email all’indirizzo asdracingteamagrigento@virgilio.it. La quota di iscrizione è fissata a € 20,00. Per gli atleti provenienti al di fuori della Regione Sicilia la partecipazione è gratuita.