Le scuole dimenticate, al via investimenti per la loro manutenzione

Si rifaranno il trucco le scuole materne, elementari e medie di Partinico, che sono in gestione al Comune, con una massiccia manutenzione. Questo grazie ai fondi stanziati nell’ultimo bilancio che permetteranno di poter effettuare interventi per un ammontare di 250 mila euro. Un vero toccasana per i vetusti edifici che per anni, a causa di mancati investimenti e il sopravvenuto dissesto finanziario, sono stati praticamente lasciati senza alcuna manutenzione, ordinaria o straordinaria.

Gli interventi programmati sono stati pensati utilizzando il sistema dell’accordo quadro. In pratica alla futura ditta assegnataria sarà dato l’appalto con lavori che dovranno concludersi entro i 6 mesi successivi alla firma del contratto. Gli interventi saranno programmati di volta in volta, a seconda delle esigenze che si presenteranno, chiaramente sino ad esaurimento delle somme. In questo modo si velocizza l’iter per le singole assegnazioni e non si deve ricorrere alle parcellizzazioni degli importi.

Il ripristino, laddove necessario, degli impianti tecnologici e di riscaldamento. Più nello specifico la manutenzione straordinaria consisterà nelle opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli immobili e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso. Per quanto concerne la manutenzione ordinaria si prevedono opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.