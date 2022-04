Pesca, 4 mln a 800 imbarcazioni per crisi Covid

“E’ in arrivo l’aiuto economico alle oltre ottocento imbarcazioni da pesca siciliane che hanno dovuto scontare la crisi generata dalla pandemia”. Lo afferma l’assessore Toni Scilla annunciando che “a breve sul portale della Regione Siciliana, nella sezione dipartimento Pesca mediterranea, sara’ pubblicata la graduatoria definitiva della misura 1.33 per ‘Arresto temporaneo attivita’ di pesca – emergenza Covid'” a sostegno degli operatori del settore. “E’ un sostegno complessivo di circa 4 milioni di euro – spiega il rappresentante del governo Musumeci – che sara’ commisurato alle giornate di arresto temporaneo dell’attivita’ e alla stazza del peschereccio e che mediamente portera’ agli armatori dai 5 ai 10 mila euro per imbarcazione. Sono risorse che si aggiungono ai 15 milioni di euro gia’ erogati dalla Regione, attraverso il Fondo di coesione (Fsc)”. Le risorse utilizzate provengono dalla riprogrammazione del Programma Operativo Feamp 2014-2020.

loading..