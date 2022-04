Ribera, trovano lavoro 120 operai percettori del reddito di cittadinanza

Sono circa 120 i percettori di reddito di cittadinanza che hanno trovato lavoro, tra pubblico e privato, nel comprensorio di Ribera. La metà di loro sono già stati impiegati in aziende private mentre altri 60 prenderanno servizio a partire dal primo maggio.

Oltre al sussidio statale erogato dal Ministero percepiranno anche 500 euro per lavorare in bar, ristoranti, ditte locali, artigiani ma non soltanto. Anche lo stesso comune di Ribera usufruirà delle prestazioni dei lavoratori. Cinque di loro, infatti, sono stati assunti dalla ditta che si occupa della manutenzione del verde comunale.