San Leone, ladri rubano portafoglio in un locale della movida

Si è accorto di essere stato derubato quando, dopo aver fatto la fila al bancone per prendere un cocktail, non ha trovato più il portafoglio in tasca. E’ accaduto ad un 23enne agrigentino all’interno di un locale della movida dove ignoti borseggiatori sono entrati in azione.

Approfittando della confusione qualcuno ha sfilato il borsello dalle tasche del giovane rubandogli soldi, documenti e tessera bancomat.

A chiamare gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento è stato proprio il ragazzo che ha denunciato il furto. Al via le indagini per risalire al ladro.