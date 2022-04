Sciacca, i dipendenti della Cooperativa Arcobaleno: “senza stipendio da sei mesi”

Alcuni lavoratori ed ex lavoratori della cooperativa sociale “Arcobaleno” di Sciacca da sei mesi non percepiscono lo stipendio e nonostante ciò hanno sopportato la frustrazione e la continua mortificazione del diritto alla retribuzione del lavoratore pur di garantire i servizi essenziali e delicati per salvaguardare la serenità degli utenti. Una vertenza sindacale è stata aperta sulla questione, ma la situazione al momento resta di totale stallo.

“Noi continuiamo a lavorare con spirito di sacrificio e grande senso di abnegazione, soprattutto nei confronti dei “Nostri Utenti”! Nostri sì, perché li riteniamo parte integrante della nostra vita professionale e non solo. Solo per questo, pur non percependo più alcuna retribuzione, continuiamo a recarci a lavoro. Ci sentiamo abbandonati e lasciati al nostro destino. Il nostro presente e’ fatto di giornate lavorative senza alcuna retribuzione e il nostro futuro ci appare alquanto incerto”, cosi Accursio Venezia, Salvino Saladino, Antonino Buscarnera, Matteo Lo Cascio, Sandra Interrante, Irene Tummiolo, Francesca Catalanotto, Irene Maniscalco, Pietro Pumilia, Valeria Pilato, Giusy Greco, scrivono una lettera al Prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa e al sindaco di Sciacca Francesca Valenti.