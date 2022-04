Canicattì, svaligiate quattro abitazioni di campagna

Non si placano i furti nelle zone di campagna a Canicattì. Sono ben quattro quelli che si sono registrati nelle ultime ore e non è escluso che dietro possa esserci la stessa mano. Il primo episodio è avvenuto in contrada Guccione dove i ladri hanno portato via il cancello di ingresso, tre finestre e anche una motozappa dalla proprietà appartenente ad una pensionata 57enne. Casa che peraltro era stata già “visitata” la scorsa estate.

Il secondo raid è avvenuto in contrada Bardaro. Qui ignoti hanno portato via le porte e alcune finestre dall’abitazione di proprietà di due fratelli residenti al nord. A fare la scoperta è stato il cognato. In un’altra abitazione, in contrada Pidocchio, è stata rubata invece una motozappa dal terreno di proprietà di un 74enne.

Infine in contrada Montagna-Manica i ladri sono riusciti a portare via dalla casa di un 55enne una motosega non entrando però all’interno dell’abitazione.Ad occuparsi dei furti sono i poliziotti del locale commissariato che hanno già avviato le indagini per dare un volto ai responsabili.