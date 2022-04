Casteltermini, incendio devasta box cavalli e fienile: salvati gli animali

A Casteltermini in contrada “Catuso” è divampato un incendio, le cui cause sono ancora da accertare, che ha devastato un fienile e due box per cavalli, di proprietà di un impiegato sessantenne del luogo.

Il rogo è accaduto nella notte fra giovedì e venerdì quando sono dovuti intervenire gli uomini dei Vigili del Fuoco del distaccamento di volontari di Cianciana e i colleghi di Mussomeli. Messa in sicurezza l’intera area si indaga ora per capire la natura del rogo.

Intervenuti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri di Cammarata e Casteltermini che hanno subito avviato le indagini.

Fortunatamente nessuna conseguenza per gli animali presenti.