Licata, ancora un atto vandalico: a fuoco uno scivolo

A Licata è allarme incendi. Qualcuno ha appiccato le fiamme allo scivolo, della via Borromini, nei pressi dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso, probabilmente nel pomeriggio di ieri. Lo scivolo non è andato distrutto, ma danneggiato.

“Il futuro – ha commentato l’ex consigliere comunale Giuseppe Federico su Facebook – non promette niente di buono, appiccare il fuoco ad uno scivolo per bambini evidenzia in che situazione di degrado culturale e delinquenziale viviamo. E nessuno vede”.

Nel giorno di Pasqua qualche “balordo” avevano bruciato alcune palme della villa comunale “Regina Elena” e dell’attigua villetta di Piazza della Vittoria.