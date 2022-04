𝗕𝗼𝗼𝗺 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘇𝗲 turistiche 𝗮 𝗡𝗮𝗿𝗼

Ogni fine settimana Naro si ritrova ad offrirsi in tutta la sua bellezza, in tutta la sua storia, in tutto il suo futuro ai tanti turisti che la scelgono come meta.

Anche in periodo di COVID abbiamo cercato di prepararci per la ripresa, per il dopo-virus e l’impegno di questi tre anni per promuovere la nostra città dà, quale risultato, le presenze.

Anche oggi più di cento turisti hanno visitato il Castello di Naro.

Tanti i visitatori arrivati da Catania e sempre benvenuti i motociclisti provenienti da Siracusa.

La presenza di tanti turisti, sempre di più settimana dopo settimana, mostra i suoi splendidi frutti: frequentatissimi i bar della nostra città che offrono, oltre che un ottimo servizio, anche quattro chiacchere di paese capaci di coinvolgere i naresi ed i “frusteri” che dopo questa chiacchierata non sono più tali, pieni i tavoli delle nostre trattorie e ristoranti che offrono la vera cucina della tradizione siciliana e, qualche passo più giù una cucina anche internazionale, senza contare i tanti agriturismi a partire da quelli che offrono esperienze uniche perché il connubio tra campagna e zoo, così come sono sempre occupate le nostre attività ricettive esistenti e le tante che stanno nascendo.

Un grazie ai naresi che stanno investendo in questo campo perché sono loro il nostro futuro.

