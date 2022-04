Agrigento, coppia di giovani dona sangue per la prima volta

Come ogni anno l’ADAS organizza la campagna scuole per sensibilizzare i giovani ai valori della solidarietà sociale, del volontariato ed in particolar modo alla donazione del sangue e alla promozione della cultura del dono, un gesto volontario, anonimo e gratuito.

Nel corso di una raccolta di sangue in un istituto scolastico di Agrigento una coppia di studenti Jacopo Zambuto e Sofia Mongiovì hanno donato insieme per la prima volta.

“Due giovani, innamorati, che hanno deciso di fare del bene alla comunità ed essere da esempio per i tanti giovani e per tutti i cittadini per donare il sangue”, ha dichiarato in una nota l’Adas.