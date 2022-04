Auto contro muro: morto 24enne

Incidente mortale in nottata nel ragusano, sulla strada provinciale 5 in contrada Boscorotondo, nei pressi di Vittoria.

Un romeno di 23 anni, C.E.C., residente a Chiaramonte, si e’ schiantato con la sua auto contro un muro.

L’incidente di stanotte nel ragusano

Il giovane alla guida di una Ford Focus, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto finendo contro un muro. Il violento impatto gli è stato fatale.

Quando sono sopraggiunti sul posto i Vigili del fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere e le ambulanze del 118 e la Polstrada di Ragusa, per il giovane non c’era più nulla da fare.