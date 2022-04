Ricettazione ed evasione: condannato 31enne

l tribunale di Sciacca ha disposto la condanna a tre anni di reclusione nei confronti di un 31enne di Ribera, per i reati di evasione e ricettazione.

In particolare il giudice ha inflitto un anno per la prima ipotesi e due anni per la seconda contestazione.

La vicenda risale al 2018. Sarullo si sarebbe allontanato dall’abitazione in cui era ristretto in regime di arresti domiciliari. All’interno del suo garage, inoltre, sarebbero poi stati trovati attrezzi risultati essere stati rubati da una palestra della città.