Si celebra la Festa della Liberazione

L’Italia scende in piazza per le celebrazioni della Festa della Liberazione dal nazifascimo. Questa mattina anche ad Agrigento, così come nel resto della penisola, si è svolta la consueta manifestazione a Villa Bonfiglio dove le più alte cariche militari e civili hanno reso omaggio al monumento ai caduti.

“Oggi ricordiamo il sacrificio di quanti hanno lottato per la libertà, e speriamo che, così come noi celebriamo la Liberazione e la fine della seconda guerra mondiale, si possa fare presto una cerimonia per festeggiare la fine della guerra in Ucraina che sta causando molte vittime”, ha dichiarato il vicario del prefetto di Agrigento, Giovanna Termini, a margine della deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti, dopo aver osservato un minuto di silenzio per celebrarne la memoria.

