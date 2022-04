Agrigento, anche il Parco Valle dei Templi dice no al rigassificatore

“Dopo la Soprintendenza di Agrigento con a capo Michele Benfari ed il sindaco del Capoluogo Franco Miccichè, netta e chiara anche la posizione del direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi: Roberto Sciarratta.” Lo dice l’associazione ambientalista Mareamico attraverso una nota stampa.

“La sua recente dichiarazione, inviata con missiva al Ministero della Cultura, rimarca con forza: “l’incompatibilità dell’impianto industriale con il territorio, di cui la Valle dei Templi è parte integrante”. Sciarratta sottolinea, inoltre nella nota, come il rigassificatore ricada in area vincolata ai sensi del Codice dei Beni Culturali. “La struttura – scrive – è soggetta al parere della competente Soprintendenza”. Questo l’ennesimo no istituzionale che si oppone alle scelte governative.”