Era comodamente seduto su una panchina a Porta di Ponte, all’ingresso di via Atenea, quando un grosso ramo si è staccato da un albero non centrandolo soltanto per pochi centimetri. E’ successo ad Agrigento ad un giovane dipendente di uno dei locali che insiste nella zona. Soltanto per puro caso non si sono verificate conseguenze disastrose.

