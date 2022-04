Anello incastrato al dito di una 60enne: Vigili del Fuoco lo tagliano col flex

Spiacevole disavventura per una pensionata 60enne di Favara nella notte tra sabato e domenica per un anello d’oro che le è rimasto incastrato al dito a causa di un gonfiore della mano. Ed è stato davvero singolare l’intervento messo in atto per rimuovere l’accessorio.

La donna è stata stata portata all’ospedale San Giovanni di Dio dove l’equipe del reparto di chirurgia ha dovuto chiamare i Vigili del Fuoco in soccorso. E sono stati proprio i pompieri, con l’utilizzo di un flex, a tagliare letteralmente l’anello evitando conseguenze per la donna.