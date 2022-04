Cade da costone roccioso, muore bambino di 10 anni

Scivolato da un costone roccioso durante una piccola escursione: è morto così un bambino di appena 10 anni, di Catania, che è caduto sugli scogli mentre stava passeggiando lungo un sentiero a ridosso del mare nella zona di Costa Saracena, sul litorale di Augusta, nel Siracusano.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, la famiglia del piccolo aveva deciso di trascorrere la giornata festiva in una villa della zona. Dopo il pranzo il bimbo avrebbe deciso di fare una breve escursione, ma mentre passeggiava avrebbe perso l’equilibro e sarebbe scivolato. Inutili i soccorsi scattati subito dopo l’allarme.

La Procura di Siracusa ha deciso di non eseguire l’autopsia.

E non è purtroppo il solo incidente avvenuto in questi giorni festivi, durante i quali, complice il bel tempo in gran parte dell’Italia, molti si sono riversati nelle località di mare o in montagna. Sempre in Sicilia, è stato recuperato nella notte il cadavere di un giovane che, ieri sera, è annegato nelle acque di Punta Bianca ad Agrigento.

La vittima è Raimondo Di Malta, 25 anni, originario di Lampedusa e residente nel capoluogo. Il giovane, assieme ad altri due amici, era andato a Punta Bianca per fare un bagno, il primo della stagione. I tre si sono allontanati a nuoto e hanno raggiunto uno scoglio distante cica 200 metri dalla costa. L’acqua era gelida e il giovane, a quanto pare, si è sentito male.

Mentre gli altri due amici sono riusciti a raggiungere nuovamente la riva, Di Malta ha cominciato ad annaspare scomparendo nelle acque di Punta Bianca. Sono subito scattate le ricerche da parte dei Vigili del fuoco, della Capitaneria e della Guardia di finanza per ritrovare e mettere in salvo il disperso, ma ogni sforzo e’ stato inutile.

Nel mare di Catania è invece disperso un giovane nigeriano di 22 anni. Secondo alcuni testimoni che hanno dato l’allarme, oggi il bagnante era aggrappato a un pallone prima di scomparire tra i flutti. Per cercarlo si sono attivati i vigili del fuoco intervenuti con una motobarca, un elicottero e di una squadra di due sommozzatori.