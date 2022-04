Canicattì, Santo Spirito: Santa Messa per la benedizione della facciata “fiorita”

Oggi, Martedì 26 aprile, alle ore 17.30, presso la chiesa Santo Spirito, si terrà la Santa Messa per la benedizione della facciata “fiorita”, il sistema di decorazioni ideato e realizzato dal Comitato SS. Crocifisso e dalle Devote del Crocifisso, in occasione dei festeggiamenti del ” Lu tri di maiu”. Dopo la “Croce per l’Ucraina”, inaugurata il 3 aprile scorso, alla maestosa facciata del Santo Spirito si vanno ad aggiungere i pannelli decorati con circa tremila fiori artificiali interamente fatti a mano e che di sera saranno illuminati, donando all’insieme un suggestivo effetto. Un altro importante tassello che si va ad aggiungere alle tante iniziative religiose, e non solo, che sono state programmate per i festeggiamenti del SS. Crocifisso. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare al fraterno momento di preghiera e di comunione.

loading..