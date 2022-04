Discarica in contrada Grotticelle, si riunisce il consiglio comunale a Naro

Si riunisce il Consiglio Comunale a Naro. Tra i punti all’ordine del giorno, per espressa richiesta del Sindaco Maria Grazia Brandara la ratifica del secco “NO” già espresso dal sindaco in seno alla Commissione Regionale Territorio e Ambiente, alla realizzazione di una discarica in C.da Grotticelle a Naro sui luoghi ove oggi insiste una cava la cui autorizzazione è scaduta.Il Sindaco sostanzialmente ha chiesto al Consiglio di unire la sua voce unanime alla propria per ribadire che Naro ed i naresi rifiutano categoricamente il loro consenso alla realizzazione di una discarica di rifiuti speciali, ancorché asserita mente non pericolosi, ed anzi pretendono il rispetto delle condizioni di rilascio dell’autorizzazione che prevedevano il rinverdimento e l’impianto di un uliveto nel sito alla conclusione dell’attività estrattiva. Ma non sarà solo questo l’argomento cogente del prossimo Consiglio Comunale. Sarà infatti determinante l’approvazione della convenzione tra i Comuni di Naro, Ravanusa e Camastra, indispensabile per accedere in forma associata ai fondi statali destinati alla rigenerazione urbana a beneficio delle rispettive città

loading..