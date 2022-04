Licata, minaccia l’ex moglie sotto casa: arrestato 40enne

I poliziotti del commissariato di Licata, agli ordini del vicequestore Cesare Castelli, hanno arrestato un quarantenne del posto per aver violato il divieto di avvicinamento all’ex moglie imposto dal tribunale di Agrigento. L’uomo è stato così trasferito in carcere dopo le formalità di rito.

La vicenda si inserisce in un contesto familiare caratterizzato dall’interruzione del rapporto sentimentale e la non rassegnazione dell’uomo alla fine della storia.

Così il quarantenne, nonostante fosse già accusato di maltrattamenti in famiglia e per questo oggetto di provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa, si è presentato sotto casa dell’ex moglie pretendendo di entrare. Al rifiuto della donna sarebbe andato in escandescenza minacciandola. E’ stato determinante l’intervento della polizia che ha così arrestato l’uomo.