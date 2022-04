Canicattì, bruciata l’auto di un bracciante agricolo: indagini in corso

I carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno avviato le indagini su un misterioso incendio che ha distrutto la Renault Laguna di proprietà di un36enne bracciante agricolo del posto. Il mezzo era parcheggiato in via Julia.

Non è ancora chiara la natura del rogo anche se i militari dell’Arma non escludono l’ipotesi dolosa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale distaccamento che hanno dovuto faticare non poco per spegnere le fiamme. Il mezzo ha riportato seri danni.