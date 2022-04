“Contraffatti e non sicuri”, sequestrati quasi 90 mila prodotti

i Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego, nell’ambito dell’intensificazione del controllo economico del territorio disposta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo in materia di sicurezza dei prodotti, hanno effettuato dei sequestri penali ed amministrativi di oltre 24.000 prodotti alcuni dei quali ritenuti presumibilmente contraffatti ed altri non sicuri, e di 65.000 prodotti accessori ai tabacchi da fumo.

In particolare, i “Baschi Verdi”, durante un controllo in un esercizio commerciale sito a Palermo, esteso successivamente anche in un magazzino nella disponibilità del titolare, accertavano la presenza di oltre 23.000 prodotti (articoli per la casa, mascherine FFP2, elettrodomestici, giocattoli) che sarebbero stati commercializzati in violazione del Codice del Consumo e della Sicurezza Prodotti (art. 11 del D.Lgs. 206/2005, artt. 6 e 13 del D.Lgs. 86/2016 e art. 2 del D.Lgs. 54/2011); nonché di più di 150 prodotti presumibilmente contraffatti (quali indumenti con personaggi della Disney e della Marvel) e di oltre 300 cosmetici messi in commercio in maniera difforme da quanto previsto dalla normativa di settore e senza riportare le informazioni minime necessarie per il consumatore relative all’utilizzo e alla scadenza del prodotto (art. 3 del D.Lgs. 204/2005).

I militari rinvenivano, inoltre, 65.000 prodotti accessori ai tabacchi da fumo (quali cartine e filtrini), verosimilmente detenuti per la vendita senza la prescritta autorizzazione ed in evasione della relativa imposta di consumo.

Pertanto, i Finanzieri hanno segnalato alla locale Procura della Repubblica il titolare dell’esercizio commerciale, un soggetto di origine cinese, per la presunta violazione degli artt. 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) e 648 (Ricettazione) del Codice Penale, nonchè dell’art. 3 del D.Lgs. 204/2005 inerente alla sicurezza dei prodotti cosmetici.

Al contempo, i militari hanno elevato sanzioni amministrative per oltre 9.000 euro ed hanno segnalato la presunta infrazione alla Camera di Commercio di Palermo-Enna, territorialmente competente per la definizione del procedimento.

Infine, riguardo alla commercializzazione dei prodotti accessori dei tabacchi da fumo senza autorizzazione ed in evasione di imposta, sono state elevate sanzioni per oltre 3.000 euro e, successivamente, è stata inoltrata segnalazione all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli quale organo competente del procedimento amministrativo nello specifico settore.

Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana al fine di contrastare ogni forma di illegalità economica, a tutela dei consumatori e degli esercizi commerciali che operano nel rispetto delle norme.