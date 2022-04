Danneggiata area giochi a Lampedusa, Martello: “gesto vile”

A Lampedusa, in piazza Castello, è stata danneggiata l’area-giochi per bambini. “Davvero non comprendo come si possa essere così vigliacchi da danneggiare uno spazio dedicato ai nostri bambini, mi auguro che si risalga all’autore (o agli autori) di questo gesto vile ed inqualificabile.

Ci vuole rispetto per i beni e le strutture pubbliche, è necessario radicare senso civico perché altrimenti ogni sforzo per offrire servizi alla Comunità rischia di essere vano”. Così il Sindaco Totò Martello.

