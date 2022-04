Agrigento, “fuga con danneggiamento dell’auto dei Carabinieri”: due assoluzioni

Il giudice del tribunale di Agrigento Giuseppa Zampino ha disposto, al termine del giudizio direttissimo, l’assoluzione nei confronti didue giovani entrambi agrigentini, dalle accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Nel primo caso la formula è stata perché “il fatto non sussiste” mentre per la seconda ipotesi di reato per “non aver commesso il fatto”.

I due, difesi dall’avvocato Salvatore Cusumano, eran ostati arrestati lo scorso marzo con l’accusa di non essersi fermati all’alt disposto da una pattuglia di carabinieri nel quartiere di Villaseta e di aver dato vita ad un inseguimento per le vie causando anche il danneggiamento dell’auto dei militari dopo averla speronata.