Le nuove frontiere del Digitale a Naro

Con le candidature inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e al Dipartimento per la trasformazione digitale Naro ha partecipato alla 1° finestra dei quattro bandi del PNRR:

– “Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” per 121.992,00€

– Misura 1.4.3 “Adozione piattaforma pagoPA” per 68.560,00€;

– Misura 1.4.3 “Adozione app IO” per 17.150,00€;

– Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE” per 14.000,00€.

In totale 219.702,00 € che realizzeranno le infrastrutture necessarie ai cittadini ed alle imprese naresi, quelle esistenti e quelle che, questa Amministrazione aiuterà a nascere.

#NARODIGITALE