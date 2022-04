Licata, cumuli di rifiuti a pochi passi dall’ospedale: è emergenza

Emergenza rifiuti a Licata. Cumuli di spazzatura nella zona Monserrato a pochi passi dall’ospedale San Giacomo d’altopasso; i cassonetti sono stracolmi di rifiuti di ogni tipo, un pericolo chiaramente per la salute dei cittadini e con il rischio che qualche balordo possa dargli fuoco, come si è verificato nelle settimane precedenti in altre zone della città.



I netturbini avevano proclamato lo sciopero per oggi ma la commissione di garanzia della legge sull’attuazione degli scioperi in Italia ha detto no, e di conseguenza la protesta degli operatori ecologici è saltata. La raccolta prosegue a singhiozzo e la situazione va ad aggravarsi sempre di più.