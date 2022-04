Ravanusa, ubriaco ferisce due poliziotti: denunciato 27enne

Un ventisettenne originario di Ravanusa è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni dopo aver ferito due agenti di polizia che erano intervenuti per calmarlo all’uscita di un locale in contrada San Benedetto.

Il giovane, probabilmente alterato a causa dell’alcol, è andato in escandescenza prendendosela con gli avventori del locale e iniziando a inveire nei loro confronti. Poi si sarebbe anche armato di una spranga continuando a provocare non pochi fastidi.

Così è intervenuta una pattuglia della sezione Volanti della Questura di Agrigento per riportare la calma. Due poliziotti sono rimasti lievemente feriti ma sono riusciti a bloccare il 27enne che è stato poi denunciato. Quest’ultimo, dopo essere stato portato nei locali della caserma Anghelone, ha chiesto scusa capendo di averla fatta grossa.