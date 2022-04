San Leone, furti ai clienti nei locali della movida: denunciato 19enne

E’ arrivata una imminente risposta all’escalation di furti che negli ultimi giorni si erano registrati all’interno dei locali della movida di San Leone, ad Agrigento. I carabinieri hanno identificato e denunciato un 19enne del posto, residente a Villaseta, già noto alle forze dell’ordine e in atto sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Sarebbe lui l’autore dell’ultimo furto avvenuto ai danni di una ventiquattrenne di Raffadali mentre si trovava in un noto locale di San Leone. Alla giovane in quell’occasione fu rubato il portafoglio con all’interno 80 euro in contanti, bancomat e documenti personali. Adesso è “caccia” al complice del giovane.