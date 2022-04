Tumori, l’azelea della ricerca dell’AIRC a Favara

Piazzetta Kennedy a Favara sarà una delle migliaia di piazze d’Italia dove i volontari dell’AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, in occasione della Festa della Mamma, domenica 8 maggio 2022, distribuiranno l’Azalea della Ricerca, con un contributo di 15€.

“L’Azalea della Ricerca è molto più di uno splendido fiore – ci dice Lina Urso Gucciardino, presidente del Centro Guttuso,delegato AIRC di Favara – è una preziosa alleata della salute al femminile che, dal 1984 ad oggi, ha contribuito a migliorare la qualità di vita delle donne grazie ai risultati raggiunti nell’ambito della prevenzione, diagnosi e cura del cancro al seno e agli organi riproduttivi”.

Si calcola che nel corso della vita circa una donna su tre venga colpita da un tumore: in Italia sono stati stimati circa 175 mila nuovi casi di tumori nelle donne, oltre 53 mila dei quali diagnosi di tumore alla mammella, al primo posto delle neoplasie femminili più frequenti. Il cancro al seno è anche quello però, ricordano da Airc, in cui la ricerca ha avuto i successi maggiori: oggi la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è dell’87%. Anche per i tumori all’endometrio e alla cervice uterina sono stati fatti notevoli progressi, tanto che per entrambi la sopravvivenza oggi a cinque anni supera il 70%, mentre più difficile rimane ancora oggi la lotta al tumore all’ovaio, difficile da diagnosticare e trattare.