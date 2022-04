Favara, automobilista si ribalta con il Suv e finisce in ospedale

Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, nella giornata di ieri si è ribaltata in contrada “Esa Chimento”, la strada che collega i territori di Agrigento e Favara.Sono stati alcuni passanti a chiamare i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che hanno estratto dall’abitacolo il conducente di un Suv Hyundai. Quest’ultimo è stato poi trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale di Agrigento con un’ambulanza.

I carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Agrigento hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro che, non avrebbe coinvolto altri veicoli di passaggio.