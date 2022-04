Rifiuti, a Palma di Montechiaro attivato il servizio porta a porta per gli anziani

Nei prossimi giorni a Palma di Montechiaro sarà attivato il servizio di ritiro rifiuti solidi urbani a domicilio per i cittadini di età pari o superiore ad anni ottanta, di età pari o superiore ad anni settanta con invalidità riconosciuta.

Il servizio si effettuerà due volte a settimana nelle giornate di martedì e sabato. A renderlo noto è il Sindaco Stefano Castellino.

La richiesta va fatta compilando un modulo, allegando un documento di riconoscimento, da inviare all’indirizzo pec del comune: protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it,

indicando in oggetto “Richiesta ritiro a domicilio rifiuti solidi urbani” oppure recandosi all’Ufficio URP del Comune di Palma di Montechiaro in Via Fiorentino, 89.

L’attivazione del servizio avverrà entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza.