Sorpreso con cocaina e crack: denunciato 33enne

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento hanno denunciato, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 33enne gambiano residente in una comunità alloggio della città dei templi.

L’uomo è stato sorpreso in via Dante all’interno di una Fiat Punto, di proprietà di un 24enne, con addosso 4,5 grammi di cocaina suddivisa in dieci dosi e 5,4 grammi di crack suddiviso in 13 dosi.