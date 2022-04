Tragico incidente alle porte di Sciacca: morta 65enne

E’ di un morto e tre feriti il bilancio di un tragico incidente avvenuto lungo la strada statale 624, alle porte di Sciacca, nei pressi della località Piana. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un’utilitaria e una Jeep Compass. Nel violento impatto ha perso la vita una donna di 65 anni di Sciacca che viaggiava sul lato passeggero del Suv. Ci sarebbero anche tre feriti ma per fortuna non in gravi condizioni – tra cui un bimbo, la mamma ed il conducente dell’altro mezzo originario di Santa Margherita Belice – che sono stati trasferiti all’ospedale Giovanni Paolo II. Sul posto i carabinieri della locale Compagnia, il personale medico ed i Vigili del Fuoco.

