E’ iniziato lo Switch off in Sicilia, cambia la numerazione delle tv sul digitale terrestre

E’ iniziato in Sicilia lo switch off del digitale terrestre. Si passa così alla nuova tv digitale. La riorganizzazione riguarda tutte le reti, siano esse nazionali che locali. Il passaggio al nuovo standard verrà completato entro il prossimo anno, per consentire un miglioramento della qualità visiva e dell’alta definizione. Ecco qui di seguito il calendario completo del passaggio al nuovo standard di trasmissione.

Switch Off in Sicilia, ecco le date

Palermo, dal 3 al 6 maggio,

Catania, dal 29 aprile al 3 maggio,

Messina 28 aprile e dal 6 al 9 maggio,

Siracusa, 29 aprile,

Ragusa, 29 aprile e 2 maggio,

Trapani dal 4 al 6 maggio,

Caltanissetta, 2 e 3 maggio,

Enna, 3 maggio,

Agrigento dal 2 al 6 maggio,

Pantelleria, Lampedusa, Linosa e Ustica, il 10 maggio