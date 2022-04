Mafia, sequestrati 20 milioni di euro a pregiudicato

La Guardia di finanza di Catania con il supporto dello Scico di Bologna, hanno eseguito un provvedimento di sequestro in materia di prevenzione antimafia, del patrimonio da 20 milioni di euro riconducibile ad un pregiudicato per gravissimi reati (tentato omicidio, usura ed estorsione aggravati dal metodo mafioso), originario di Misterbianco in provincia di Catania ma residente a Rimini.

Il patrimonio era già stato sequestrato nel 2021 dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Bologna, ma era stato riconsegnato per un vizio di incompetenza territoriale.

Nei giorni scorsi il tribunale di Catania ha confermato il procedimento mettendo i sigilli a 70 immobili siti nelle provincie di Catania e Bologna, tra i quali sono stati sottoposti a sequestro 4 ville a Misterbianco, di cui una con piscina; quote societarie di 10 società operanti in provincia di Catania e Bologna e attive nei settori della costruzione di edifici, mediazione immobiliare, facchinaggio e movimentazione delle merci; 12 automezzi; disponibilità finanziarie (rapporti di conto corrente e polizze pegni) del proposto, dei suoi famigliari e delle società, per il valore stimato, al momento, di 20 milioni di euro.