Mozione contro discarica rifiuti speciali c.da Grotticellie in territorio di Naro

Venerdì 29 Aprile alle 19:00 presso il palazzo municipale della città di Naro si è svolto un’importante consiglio comunale. Tra i vari punti all’ordine del giorno La proposta presentata dai gruppi di opposizione insieme si può e partito democratico a firma dei consiglieri Arnone Rosalia,Giglio Vincenzo,Palmeri Nicola e Licata Calogero Contro la realizzazione in contrada Grotticelle in territorio di Naro di una discarica di rifiuti speciali.La mozione relazionata dal consigliere Calogero Licata è stata votata all’unanimità dall’intero consiglio comunale.Ricordiamo che il sito e’ a ridosso della città di castrofilippo è vicino anche alla città di Canicattì dove ci sono tra l’altro molte abitazioni e colture di pregio come la famosa uva Italia IGP di Canicattì.Il pericolo non è per niente scongiurato ancora ed è per questo motivo che non bisogna abbassare la guardia e stare sempre attenti e vigili affinché tutto vada per il verso giusto dice il Sindaco ON. Maria Grazia Brandara! La mozione verrà trasmessa attraverso il presidente del consiglio alle autorità competenti vale a dire Presidente della Regione Sicilia ,assessorato del territorio dell’ambiente, dipartimento ambientale, presidente della quarta commissione ambiente territorio e mobilità e a tutta la deputazione agrigentina.

