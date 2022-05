Naro, lettera di minacce al sindaco Maria Grazia Brandara… attestati di solidarietà

Una lettera gravida di minacce (“Ti scanniamo”) e un fazzoletto intriso di sangue all’indirizzo del sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara. La busta è stata recapitata all’ufficio protocollo del Comune dell’agrigentino. A fare la scoperta è stato un dipendente dell’Ente. Il primo cittadino, informata di quanto accaduto, ha subito presentato denuncia alla locale stazione dei carabinieri. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta.

Il sindaco di Naro, nel corso degli anni, diversi messaggi intimidatori: lettere, proiettili e anche la foto di una bara. Nel 2017 le venne assegnata – su decisione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica – la tutela di una pattuglia della polizia. Era allora commissario straordinario del Comune di Licata. ”Rischiati a toccare le nostre case e sei morta, ti sgozziamo via, fai una sola cosa contro di noi e ti scanniamo. Ti seguiamo e ti controlliamo a vista”. Questo era l’inizio del messaggio intimidatorio, che si chiudeva con la foto di una cassa da morto vuota, arrivato a Brandara, che era stata nominata dopo le dimissioni del sindaco antiabusivismo di Licata (Ag) Angelo Cambiano, sfiduciato dal consiglio comunale. Anche quando era stata, in precedenza, sindaco di Naro, dopo molteplici e pesanti minacce ricevute, le era stata assegnata una vigilanza radiocollegata. Nel luglio del 2016, invece, le venne recapitata – mentre era commissario straordinario dell’Irsap – negli uffici dell’Asi di Agrigento, una busta con minacce ed offese e due proiettili di fucile. Nel novembre del 2013 quando Maria Grazia Branda, presidente del consorzio per la legalita’ e lo sviluppo dell’Agrigentino, ricevette un’altra lettera intimidatoria. Nella missiva, allora, c’era scritto, “Ora basta! Siamo solo all’inizio”.

Solidarietà del sindaco di Favara

“Quanto accaduto al sindaco Maria Grazia Brandara lascia sgomenti e attoniti anche per la crudezza del messaggio che le è stato recapitato con una lettera minatoria opera di ignoti vigliacchi. Sappiamo che quanto avvenuto non turberà il primo cittadino di Naro, ma come amministratore non posso che continuare a lanciare un appello alle istituzioni a tutti i livelli: i sindaci non siano lasciati soli in prima linea nell’affrontare tutte le emergenze dei territori. Mi auguro infine che giunga, forte, la risposta dello Stato”.

Lo afferma il sindaco Antonio Palumbo dopo la notizia di un atto intimidatorio perpetrato ai danni del sindaco di Naro Maria Grazia Brandara.

Soldarietà dall’On Pullara

“Esprimo ferma condanna per il vile gesto intimidatorio ai danni del sindaco di Naro Mariagrazia Brandara. La mia piena solidarietà

Sono le parole dell’onorevole di Prima l’Italia Carmelo Pullara

“Apprendo dell’increscioso episodio contro il primo cittadino di Naro Mariagrazia Brandara, uno scritto con offese e minacce e un fazzoletto inzuppato di sangue.

Esprimo la mia ferma condanna per il vile gesto intimidatorio, -conclude Pullara- e la mia solidarietà al sindaco di Naro ”