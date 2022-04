Non si ferma all’Alt della Municipale: 1.500 euro di multa

Circola per le vie di Sciacca col casco slacciato e, all’Alt della Polizia municipale, un 59enne del luogo, ha deciso di darsi alla fuga tra gli stretti vicoli del quartiere San Michele. Ne è scaturito un inseguimento, prima in macchina e poi a piedi, fino a quando l’uomo è stato raggiunto e identificato. Dal controllo stradale è emerso che lo scooter era privo della copertura assicurativa e che non era mai stato revisionato negli ultimi 10 anni. Per le violazioni accertate il centauro è stato, sanzionato per guida a velocità pericolosa, guida contromano e guida senza casco, ponendo il veicolo a due ruote sotto sequestro amministrativo. La somma cumulativa dei verbali al cds è stata di circa 1500€.

