Porto Empedocle, fuoco all’ingresso dell’abitazione di un 37enne: indagini in corso

I carabinieri della stazione di Porto Empedocle hanno avviato le indagini sull’incendio della porta di ingresso dell’abitazione di un 37enne del posto, disoccupato e con precedenti di polizia, avvenuto in piena notte in un appartamento di contrada Ciuccafa.

Qualcuno è salito fino al pianerottolo appiccando le fiamme alla porta e poi è scappato. Il proprietario di casa si trovava all’interno dell’immobile insieme alla moglie e al figlio.

Per fortuna il tempestivo intervento di carabinieri e vigili del fuoco ha scongiurato il peggio e nessuno è rimasto ferito. Al via le indagini per risalire al responsabile e capire il movente di quanto avvenuto.