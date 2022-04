Tragedia a Ribera, moto contro auto: morto 44enne

Tragedia a Ribera dove si è verificato un tremendo incidente lungo la strada statale 115, al chilometri 145.

Una moto Transalp si è scontrata, per cause ancora in corso di accertamento, contro una Citroen.

Nell’impatto è deceduto il 44enne Vincenzo Spagnuolo, alla guida del mezzo a due ruote.

Il centauro è morto all’ospedale di Ribera dove era stato trasferito in gravi condizioni e dopo aver subito l’amputazione della gamba.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia stradale di Sciacca che è rimasta impegnata per i rilievi.