32enne danneggia fioriere della Polizia municipale ma a bloccarlo sono i Carabinieri

Un uomo di 32 anni, di Palazzolo Acreide, nel Siracusano, è stato denunciato dai carabinieri per aver rubato dei fiori e danneggiato le fioriere in via Vittorio Emanuele, nei portici del Municipio e negli spazi che ospitano gli uffici della

Polizia Municipale.

La denuncia su quanto avvenuto nella mattinata del 23 aprile è stata presentata dal sindaco, Salvatore Gallo e così sono state avviate le indagini da parte dei militari della stazione di Palazzolo.

Sono state visionate le telecamere dei sistemi di videosorveglianza della zona, eseguito servizi di osservazione notturni, sentito qualche persona e in conclusione hanno identificato l’autore della bravata, che, messo alle strette, ha ammesso le sue responsabilità senza tuttavia dare una spiegazione plausibile al suo gesto. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Siracusa per danneggiamento aggravato e per lui inizierà un procedimento giudiziario.