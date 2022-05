Agrigento, il Libero Consorzio cerca istruttore Tecnico in comando per il PNRR

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha pubblicatoun’indagine esplorativa allo scopo di acquisire e valutare la disponibilità di personale dipendente per la copertura di un posto di “Istruttore Tecnico” Cat. C di altre Pubbliche Amministrazioni da utilizzare in posizione di comando per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile per altri sei mesi. ​L’indagine esplorativa è volta per sostenere l’Entenell’attuazione delle azioni di riforma e procedure amministrative previste dal PNRR. Ai fini della partecipazione è necessario essere dipendente a tempo pieno e indeterminato presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs 165/2001. ​Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei candidati e nella verifica della corrispondenza della professionalità posseduta con la eventuale professionalità da acquisire. ​Gli interessati possono produrre la documentazione, pena l’esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso che è avvenuta il 14 aprile 2022.

​L’avviso e la documentazione sono disponibili nella home page nel sito internet dell’Ente www.provincia.agrigento.it , nella sezione “In evidenza”.