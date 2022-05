False email dal Ministero dell’Interno: agrigentina vittima di phishing

Nuovo tentativo di phishing denunciato da una agrigentina ai poliziotti dell’Ufficio denunce che hanno trasmesso il tutto ai colleghi della Postale.

La donna, si sarebbe infatti vista recapitare una mail dove portava a conoscenza di alcuni (falsi) procedimenti penali a suo carico per pedopornografia. Il tutto corredato da un file con carta intestata portante il logo del Ministero dell’Interno e della Polizia. Uno stratagemma messo in atto per far cadere nella trappola ignare vittime che sono invitate a fornire spiegazioni pena l’essere “elencata come molestatrice sessuale”.

Si tratta del quarto caso nel giro pochi giorni denunciato ai poliziotti. spetterà ora alle indagini fare luce e risalire ai responsabili di quella che apparirebbe essere una vera e propria truffa.