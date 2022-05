La faida tra due famiglie a Palma di Montechiaro, in aula il racconto delle indagini

E’ ripreso davanti i giudici della Corte di Assise di Agrigento presieduta da Wilma Angela Mazzara, il processo a carico di undici imputati coinvolti a vario titolo nella cosiddetta faida di Palma di Montechiaro, una vera e propria guerra tra famiglie, culminata con due morti e maturata negli anni in un ambiente omertoso in cui tutti sapevano tutto ma nessuno ha mai collaborato con la giustizia ostacolando anzi lo sviluppo delle indagini.

In aula è comparso un poliziotti in servizio alla Questura di Agrigento che, rispondendo alle domande delle parti, ha ricostruito l’origine delle indagini: “E’ stata più di una fonte confidenziale a segnalarci che l’omicidio Azzarello era stato commesso per una vendetta legata al furto di un trattore. Così abbiamo iniziato ad indagare scoprendo anche che ci fu un tentativo di restituzione del mezzo prima del delitto.”