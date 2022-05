Lillo Burgio, già assessore a Naro, esprime solidarietà a Mariagrazia Brandara

Oggi è successo nuovamente. Persone che non hanno neanche il coraggio di mostrare la loro identità, nascoste dietro l’anonimato, mandano sinistre minacce a Mariagrazia Brandara, che mettendoci il nome e la faccia senza paura di farlo prova a fare il bene dei cittadini che l’hanno scelta per fare questo lavoro.

Questa è la grande differenza tra Mariagrazia e chi la minaccia; ed è proprio per questa differenza che chi porta avanti azioni per il bene comune può metterci la faccia tutti i giorni.

Chi ci mette la faccia agisce sempre per il bene comune, mentre chi si nasconde dietro minacce anonime lo fa per nascondere i suoi loschi interessi a danno del bene comune. Ed è proprio per questo che non potrá mai prevalere né fare del bene per se né per gli altri.

Lillo Burgio

Ambasciatore del Sindaco di Naro in Europa

