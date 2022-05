Scuola: Flc Cgil Sicilia, organici adeguati e salari dignitosi per il personale Ata

“Concorso riservato per gli assistenti amministrativi facenti funzione, organici adeguati, salario dignitoso e formazione specifica per il personale Ata della scuola”. Sono queste le istanze avanzate da Adriano Rizza e Paolo Italia, rispettivamente segretario generale e segretario della Flc Cgil Sicilia, nel corso dell’incontro organizzato dall’organizzazione sindacale con i lavoratori rappresentanti di tutti i profili professionali e delle nove province siciliane, tenutosi stamani a Pergusa in provincia di Enna.

“Sono tanti i temi e le criticità – hanno aggiunto – che attanagliano questi lavoratori. Si tratta del 30 per cento della forza lavoro del mondo della scuola. È indispensabile dare voce ai lavoratori, per rivendicarne i loro diritti a tutti i livelli istituzionali”.

All’iniziativa hanno partecipato anche Annamaria Santoro e Stefania Chiodi, del Centro nazionale Flc Cgil.

